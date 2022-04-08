Адвокат напомнила о возможности получить пенсию по наследству

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова напомнила россиянам, что в случае смерти пенсионера, у родственников есть право получить его пенсию по наследству. На начисленную, но неполученную страховую пенсию претендуют нетрудоспособные члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Рыжкова подчеркнула , что членам семьи за получением пенсии следует обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ. Однако сроки ограничены, поскольку по закону сделать это надо в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Адвокат уточнила, что в ситуации с накопительной частью пенсии, речь о её наследовании может идти, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится, — заявила юрист.

Ранее стало известно, что директор НПФ «Будущее» Светлана Касина рассказала, как возраст влияет на размер накопительной пенсии россиян. Для её расчёта применяется так называемый возраст дожития, пояснила она. Речь идёт об условной величине, которую закон определяет на основании статистики о средней продолжительности жизни пенсионеров.