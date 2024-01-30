Золото Валиевой с чемпионата Европы передали другой россиянке ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы — 2022

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Слева направо: Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы — 2022. Документ опубликован на сайте союза. Награда перешла к другой российской фигуристке — Анне Щербаковой.

В свою очередь серебряным призером европейского первенства стала еще одна россиянка — Александра Трусова. Бронза достанется бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее ISU подтвердили дисквалификацию Валиевой из-за допинга и ликвидировали ее результаты на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали и опустилась на третье место в командном турнире. Медали ОИ до сих пор не были вручены из-за скандала с пробами российской спортсменки. Теперь золото достанется спортсменам из США, а серебро — сборной Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Согласно решению инстанции, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

Как заявили в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне, власти США оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы не допустить высококонкурентных российских спортсменов на соревнования. Там объяснили, что такие методы вполне вписываются в русло развязанной Западом гибридной войны.