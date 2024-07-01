Золото ОИ, допинг, поддержка СВО, отъезд в США: как живет Аделина Сотникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделина Сотникова

1 июля 28 лет исполняется первой в истории отечественного фигурного катания олимпийской чемпионке в женском одиночном разряде Аделине Сотниковой. Спортсменка взяла золото на домашних Играх-2014 в Сочи. Она давно завершила карьеру, однако не пропала из информационного поля. О карьере спортсменки, связанных с ней скандалах, а также о том, как она живет сейчас, — в материале NEWS.ru.

Как начиналась карьера Сотниковой

Сотникова родилась в 1996 году в Москве в семье сотрудника правоохранительных органов. В возрасте четырех лет девочка начала заниматься фигурным катанием в спортивной школе в Бирюлево. Спустя три года она перешла в ЦСКА, а ее тренером стала Елена Водорезова, которая в качестве спортсменки завоевывала медали на чемпионатах мира и Европы.

На первенстве России среди юниоров в сезоне-2007/08 Сотникова попала в десятку сильнейших, а спустя год выиграла турнир. Чуть позже к ней пришли успехи и на международной арене. Сотникова победила в финале юниорского Гран-при в Австрии, а в 2012-м взяла серебро на юношеской Олимпиаде. К тому моменту фигуристка уже была трехкратной чемпионкой России. Она завоевала первое золото на взрослом первенстве страны в возрасте 13 лет.

Как Сотникова взяла олимпийское золото

В 2013-м Сотникова стала второй на чемпионате Европы, а спустя год повторила это достижение. Спортсменку включили в состав сборной России на домашнюю Олимпиаду в Сочи. Она не выступала в командном турнире. В этом виде программы была заявлена Юлия Липницкая, которая помогла россиянам взять золото.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российские фигуристки Аделина Сотникова, занявшая первое место, и Елизавета Туктамышева, занявшая второе место (справа налево) в финале юниорского Гран-при, 2010 год

В личном турнире после короткой программы Сотникова расположилась на втором месте, уступая кореянке Ким Е На 0,28 балла. Благодаря идеальному прокату в произвольной программе спортсменка обошла соперницу, завоевав золото. Прежде ни советским, ни российским фигуристкам не удавалось побеждать на Олимпиаде в женском одиночном катании.

«Что дал мне статус олимпийской чемпионки? Народную любовь. Даже сейчас мне много пишут, присылают подарки. Вспоминаю те прекрасные моменты. Благодаря этой Олимпиаде в стране стало очень много маленьких фигуристок и фигуристов», — заявила Сотникова в интервью «Матч ТВ» в феврале этого года.

Почему фигуристка рано завершила карьеру

После Игр в Сочи Сотникова не смогла провести ни одного полноценного сезона. В ноябре 2014-го она получила травму ноги. Позже фигуристка пыталась перейти в парное катание, но у нее не получилось вернуться на прежний уровень. Она официально объявила о завершении карьеры только в 2020 году в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене. Я буду радовать поклонников и фанатов, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — заявила Сотникова.

Чем занималась Сотникова после ухода из спорта

Фактически карьера Сотниковой завершилась гораздо раньше. Уже в феврале 2015 года она приняла участие в телешоу «Танцы со звездами» и в паре с Глебом Савченковым получила приз зрительских симпатий. Позже фигуристка участвовала в «Ледниковом периоде», где вместе с актером Александром Соколовским стала победительницей проекта. Впоследствии Сотникова вошла в состав жюри на телепроекте.

Спортсменка также принимала участие в различных ледовых шоу. В 2021 году вышел клип на песню, которую фигуристка исполнила в дуэте с певицей IVKA.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Кроме того, Сотникова успешно занимается бизнесом. В 2014 году она открыла салон красоты, который работает до сих пор. В 2022-м Сотникова запустила продажу франшизы заведения. Доход россиянке также приносит собственная школа фигурного катания Sotka School, чьи отделения открыты в Москве и Екатеринбурге.

В каких скандалах была замешана Сотникова

Некоторые болельщики и специалисты сомневались в честности победы Сотниковой на Олимпиаде. Они обращали внимание на тот факт, что после короткой программы судей из Южной Кореи и США заменили на граждан России и Украины. Спустя два месяца после Олимпиады Федерация фигурного катания Кореи подала протест на результаты личного женского турнира по фигурному катанию в Международный союз конькобежцев (ISU). Тем не менее обращение было отклонено, поскольку, согласно регламенту, протесты подаются в течение 30 минут после окончания соревнований.

В 2021 году Сотникова заявила в интервью «Спорт-Экспрессу», что южнокорейские поклонники фигурного катания до сих пор пишут ей личные сообщения в соцсетях.

«Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь „приятное“», — рассказывала Сотникова.

Еще один скандал с участием Сотниковой произошел летом 2023 года. В интервью блогеру Tatarka FM фигуристка сделала неоднозначное заявление о допинге.

Фото: Yusuke Nakanishi/AFLO/Global Look Press Аделина Сотникова, 2014 год

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали», — отметила спортсменка.

Позже Международный олимпийский комитет, тренер Сотниковой Елена Водорезова и РУСАДА заявили о том, что им ничего не известно о допинговом деле фигуристки. Спортсменка пояснила в соцсетях, что в ходе интервью лишь процитировала претензии проверяющих органов, возникшие после вскрытия ее первой пробы, а СМИ вырвали слова из контекста и представили их как сенсационное признание.

Что известно о личной жизни Сотниковой

В октябре 2022 года экс-фигуристка сообщила в соцсетях, что у нее родился сын Адриан. Эта новость стала шоком для поклонников, так как бывшей спортсменке удалось скрыть свою беременность. Она сразу не назвала имя отца. Об этом стало известно лишь в марте 2023-го, когда Сотникова дала интервью блогеру Tatarka FM. Она отметила, что отцом сына является профессиональный теннисист Дмитрий Попко.

Он уроженец Санкт-Петербурга, но выступает за Казахстан и проживает в США. Сотникова также стала проводить много времени в Америке. Пара еще не зарегистрировала свои отношения, но фигуристка ответила согласием на предложение руки и сердца. Дата свадьбы пока не известна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделина Сотникова

В 2022 году Украина ввела персональные санкции против Сотниковой. Это произошло после того, как россиянка выступила на митинге-концерте в «Лужниках» в честь присоединения Крыма к РФ, а также съездила в зону СВО. Тем не менее это не мешает ей посещать США.

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