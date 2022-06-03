Журова оценила шансы фигуристки Трусовой проявить себя в легкой атлетике Журова предположила, что Трусова может гениально прыгать в длину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова, которая выступит на соревнованиях по легкой атлетике, может хорошо проявить себя в прыжках в длину, предположила чемпионка Олимпиады-2006 в Турине по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она также предположила, что спортсменка может заняться легкой атлетикой после завершения карьеры в фигурном катании, пишет «Газета.Ru».

Я не знаю ее способностей в прыжках в длину — может быть, они действительно гениальны. Судя по тому, как она прыгает вверх, то и в длину тоже может. Просто она небольшого роста, и вопрос о прыжках в высоту, наверное, не стоит. А в длину она может очень неплохо прыгать, — заверила Журова.

Она добавила, что для Трусовой подобная «перезагрузка» может пойти на пользу. По словам Журовой, такие изменения помогут фигуристке ощутить новый опыт, заново «перебороть себя». Депутат считает, что бег или прыжки в длину — это абсолютно новый соревновательный опыт для фигуристки.

Саше это только на пользу. Видимо, тренеры решили, что ей это может помочь. Плюс и самооценка меняется, — резюмировала олимпийская чемпионка.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. Она выступит в секторе для прыжков в длину.