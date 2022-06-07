Журналист заявил о желании Тутберидзе уехать в США Американский журналист Лиз заявил о желании Тутберидзе тренировать в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе хотела бы работать в США, однако сделать подобное невозможно. Об этом на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщил американский журналист Дэйв Лиз. Он указал, что в группе тренера слишком много фигуристов и всех их невозможно перевезти в Штаты. Слова журналиста приводит ТАСС.

Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У неё слишком много фигуристов, они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы [тренировать в США], если бы была возможность, — написал Лиз.

Журналист также сообщил, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США.

Этери Тутберидзе является тренером олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, серебряного призёра Игр в Пекине Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.