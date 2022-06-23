«Жаль, что он самоустранился»: Загитова о боксёре Батыргазиеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об отмене боя с Альбертом Батыргазиевым — чемпионом Игр-2020 по боксу в полулёгком весе. О том, что их выставочный поединок не состоится, стало известно 23 июня.

Желаю Альберту скорейшего восстановления и побед во всех будущих поединках! Жаль, что ему пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной, но как профессионал профессионала я его прекрасно понимаю. Порой лучше отступить и поберечь себя, чтобы потом добиться гораздо большего, — приводит слова Загитовой Telegram-канал «Р-Спорт».

В четверг стало известно, что Загитова проведет показательный бой с двукратным победителем Олимпийских игр боксером Олегом Саитовым.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Эта информация не подтвердилась.