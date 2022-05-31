Статьи ❘ Фигурное катание

Затишье перед Валиевой: как обстоят дела с допингом фигуристки

Уже известно, когда закончится расследование

Камила Валиева / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

С Олимпиады-2022 в Пекине прошло больше трёх месяцев, однако главный вопрос тех тревожных февральских дней так и не получил разрешения. По сей день продолжается расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. Как продвигается дело? Когда завершится расследование? Что говорят об этом по прошествии трёх месяцев? Освежаем в памяти главный допинговый скандал в фигурном катании.

Основные вводные

История с допингом Камилы Валиевой все наверняка знают наизусть. Поэтому вкратце. Во время Олимпийских игр в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой ещё 25 декабря прошлого года, был найден запрещённый препарат триметазин. Из-за этого её отстранили от Игр (решение было принято РУСАДА), а церемонию награждения командного турнира отложили (сборная России вместе с Валиевой взяли золото в этом турнире).

В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до личных соревнований, несмотря на недовольство со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU). Главный мотив допуска фигуристки до личных соревнований состоял в её статусе — защищённое лицо. Так как на момент Олимпиады ей было 15 лет, то на неё распространялись определённые смягчающие обстоятельства.

К сожалению, допуск до личного турнира не помог фигуристе — Камила стала только четвёртой, несмотря на то, что считалась явной фавориткой. Допинговые страсти на Олимпиаде не прошли для фигуристки бесследно.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Новые подробности

Дело Каимлы Валиевой рассматривает РУСАДА. Накануне появился комментарий генерального директора организации Вероники Логиновой относительно сроков завершения расследования.

Расследование ведется с четким соблюдением соответствующих норм и едва ли не главная из них — конфиденциальность. РУСАДА неоднократно просило СМИ и другие публичные ресурсы не распространять непроверенную информацию, чтобы не навредить расследованию и спортсмену. Есть ли дедлайн по принятию окончательного решения? В прессе обсуждается август, постараемся уложиться в эти сроки, — заявила Логинова.

Август фигурирует в её заявлении не случайно. Есть определённый срок рассмотрения подобных дел. Согласно кодексу WADA, антидопинговые агентства должны завершить обработку данных и провести первое слушание в течение шести месяцев с момента уведомления. Так как фигуристка получила уведомление восьмого февраля, то по логике дедлайн — восьмое августа.

Больше дополнительных вводных по самому расследованию нет. Оно, как сказано выше, проходит в атмосфере строгой конфиденциальности.

Путин на стороне Валиевой

Окончательного решения по делу нет. Однако в России абсолютно все убеждены в невиновности фигуристки. Даже президент Владимир Путин высказал свою поддержку Камиле Валиевой. В конце апреля в Кремле состоялась встреча главы государства с олимпийцами, на которой Путин не смог пройти мимо допингового скандала с участием Камилы Валиевой.

С золотыми медалистами XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине Kremlin

Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны — мы с вами это прекрасно понимаем и знаем, — заявил президент.

Давление из вне продолжается

На Западе громкая история с допингом Валиевой, конечно, никем не забыта. Наоборот, при каждом удобном случае зарубежные спортивные чиновники, журналисты высказываются по теме. В каком контексте происходит это — понятно каждому.

Так, речь президента в Кремле вызвала большое количество дискуссий. Особенно эмоционально на это выступление отреагировали в США. Глава Олимпийского комитета страны Сара Хиршланд заявила, что поддержка Валиевой со стороны главы государства может негативно повилять на год расследования.

Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаётесь вопросом: «Если он выступает в её защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?» — сказала Хиршланд.

Но РУСАДА успокаивает обеспокоенных американцев, отмечая, что они в своей работе целиком и полностью следуют требованиям WADA.

Золото у американцев?

Как известно, до сих пор не решена судьба медалей командника. Получит ли золото сборная России или нет — станет известно только после окончания разбирательства по делу Валиевой.

А пока оно идёт некоторые наши соперники отмечают, что золото турнира должно достаться им. Американец Винсент Чжоу, чья сборная заняла в команднике серебряные медали отметил, что они готовы ждать решения, которое якобы должно сложиться в их пользу, сколько понадобиться.

Что ж, в таком случае все вместе ждём август.