С Олимпиады-2022 в Пекине прошло больше трёх месяцев, однако главный вопрос тех тревожных февральских дней так и не получил разрешения. По сей день продолжается расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. Как продвигается дело? Когда завершится расследование? Что говорят об этом по прошествии трёх месяцев? Освежаем в памяти главный допинговый скандал в фигурном катании.
Основные вводные
История с допингом Камилы Валиевой все наверняка знают наизусть. Поэтому вкратце. Во время Олимпийских игр в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой ещё 25 декабря прошлого года, был найден запрещённый препарат триметазин. Из-за этого её отстранили от Игр (решение было принято РУСАДА), а церемонию награждения командного турнира отложили (сборная России вместе с Валиевой взяли золото в этом турнире).
В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до личных соревнований, несмотря на недовольство со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU). Главный мотив допуска фигуристки до личных соревнований состоял в её статусе — защищённое лицо. Так как на момент Олимпиады ей было 15 лет, то на неё распространялись определённые смягчающие обстоятельства.
К сожалению, допуск до личного турнира не помог фигуристе — Камила стала только четвёртой, несмотря на то, что считалась явной фавориткой. Допинговые страсти на Олимпиаде не прошли для фигуристки бесследно.
Новые подробности
Дело Каимлы Валиевой рассматривает РУСАДА. Накануне появился комментарий генерального директора организации Вероники Логиновой относительно сроков завершения расследования.
Расследование ведется с четким соблюдением соответствующих норм и едва ли не главная из них — конфиденциальность. РУСАДА неоднократно просило СМИ и другие публичные ресурсы не распространять непроверенную информацию, чтобы не навредить расследованию и спортсмену. Есть ли дедлайн по принятию окончательного решения? В прессе обсуждается август, постараемся уложиться в эти сроки, — заявила Логинова.
Август фигурирует в её заявлении не случайно. Есть определённый срок рассмотрения подобных дел. Согласно кодексу WADA, антидопинговые агентства должны завершить обработку данных и провести первое слушание в течение шести месяцев с момента уведомления. Так как фигуристка получила уведомление восьмого февраля, то по логике дедлайн — восьмое августа.
Больше дополнительных вводных по самому расследованию нет. Оно, как сказано выше, проходит в атмосфере строгой конфиденциальности.
Путин на стороне Валиевой
Окончательного решения по делу нет. Однако в России абсолютно все убеждены в невиновности фигуристки. Даже президент Владимир Путин высказал свою поддержку Камиле Валиевой. В конце апреля в Кремле состоялась встреча главы государства с олимпийцами, на которой Путин не смог пройти мимо допингового скандала с участием Камилы Валиевой.
Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны — мы с вами это прекрасно понимаем и знаем, — заявил президент.
Давление из вне продолжается
На Западе громкая история с допингом Валиевой, конечно, никем не забыта. Наоборот, при каждом удобном случае зарубежные спортивные чиновники, журналисты высказываются по теме. В каком контексте происходит это — понятно каждому.
Так, речь президента в Кремле вызвала большое количество дискуссий. Особенно эмоционально на это выступление отреагировали в США. Глава Олимпийского комитета страны Сара Хиршланд заявила, что поддержка Валиевой со стороны главы государства может негативно повилять на год расследования.
Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и задаётесь вопросом: «Если он выступает в её защиту до того, как расследование завершилось, как можно считать этот процесс честным?» — сказала Хиршланд.
Но РУСАДА успокаивает обеспокоенных американцев, отмечая, что они в своей работе целиком и полностью следуют требованиям WADA.
Золото у американцев?
Как известно, до сих пор не решена судьба медалей командника. Получит ли золото сборная России или нет — станет известно только после окончания разбирательства по делу Валиевой.
А пока оно идёт некоторые наши соперники отмечают, что золото турнира должно достаться им. Американец Винсент Чжоу, чья сборная заняла в команднике серебряные медали отметил, что они готовы ждать решения, которое якобы должно сложиться в их пользу, сколько понадобиться.
Что ж, в таком случае все вместе ждём август.