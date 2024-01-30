«Загубили карьеру»: Бестемьянова о дисквалификации Валиевой Наталья Бестемьянова отреагировала на решение CAS дисквалифицировать Валиеву

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом NEWS.ru призналась, что ожидала жесткого решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года.

Предполагала, что так и будет, но ничего не ожидала. Мне не хотелось в это верить, вот и все. Жалко девчонку. Моя первая реакция? Я не была даже удивлена. Понимала, что так и будет. Но в целом об этой ситуации я ничего не думаю, не знаю ситуацию изнутри, — сказала Бестемьянова.

Несмотря на вердикт, бывшая фигуристка верит, что Валиева еще сможет показать себя на Играх. Однако, по словам Бестемьяновой, «карьеру девочки уже загубили».

Это было понятно уже на Олимпиаде — ей загубили карьеру. Что теперь-то? Ее загубили там! Вместо того чтобы выиграть, она стала четвертой. Теперь ей нужно выбираться. Насколько это возможно? Она девочка умная, красивая, ищет себя в каких-то других вещах. К тому же два года уже прошло. Если она будет в форме и если нас допустят, то она (гипотетически) выступит, — утверждает экс-спортсменка.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Валиева может обжаловать решение CAS о дисквалификации в Верховном суде Швейцарии в течение 30 дней. По словам эксперта, апелляция может быть подана только по процессуальным основаниям. Юрист отметила, что прецеденты отмены решений CAS случались очень редко.