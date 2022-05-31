Загитова заявила о желании сделать российский спорт сильнее и лучше Фигуристка Загитова: я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше

Алина Загитова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что хочет сделать российский спорт сильнее и лучше, сообщает «Матч ТВ». Таким образом она прокомментировала получение премии в номинации «Спортсмен нового поколения».

Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше вместе с вами. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем — кто знает, — сказала Загитова.

Алина Загитова является единственной фигуристкой в России, которая выиграла все награды в своём виде спорта. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при. С 2019 года фигуристка не выступает на официальных стартах.

Ранее олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная заявила, что величайшей фигуристкой России является не Алина Загитова, а Ирина Роднина.