Загитова рассказала, почему перенесли шоу Навки с её участием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о переносе спектакля «Аленький цветочек» со своим участием. Ледовое шоу Татьяны Навки будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября. В расписании указано, что с 8 июля по 4 августа в шоу выступит Камила Валиева, а с 6 по 31 августа — Загитова.

Как уже многие знают, даты шоу «Аленький цветочек» с моим участием немного сместились. Таким было решение организаторов и, к сожалению, от меня это никак не зависело, — написала фигуристка в Telegram-канале.

Алина Загитова является второй в мире и первой в России фигуристкой, которая собрала все главные титулы в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об отношениях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Глава ведомства выразил надежду, что у этой пары все получится