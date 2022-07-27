Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее из группы Загитова: Тутберидзе выгоняла меня из группы после длительного восстановления от травм ноги и руки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выгоняла олимпийскую чемпионку Алину Загитову из группы после длительного восстановления спортсменки от травм ноги и руки, рассказала фигуристка изданию «7 дней». Она уезжала домой в Ижевск с гипсом, затем вернулась в столицу, и Тутберидзе выставила ее с первой же тренировки.

У меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала там еще и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм. Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю», — вспомнила фигуристка.

Какое-то время Загитова занималась у другого тренера, а когда уже собралась уезжать из Москвы, Тутберидзе решила взять ее обратно.

Алина Загитова является единственной фигуристкой в России, которая обладает всеми мировыми титулами в фигурном катании. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при. В команду к Тутберидзе она попала в 12 лет, до этого занималась в Ижевске.

Ранее Загитова рассказала о спарринге с двукратным чемпионом ОИ по боксу Олегом Саитовым. Тренировка прошла 25 июня в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».