Юрист объяснил, что значит передача дела Валиевой в арбитраж CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики «Клевер Консалт» Анна Анцелиович объяснила Metaratings.ru, что означает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). С ее точки зрения, это случилось из-за того, что РУСАДА вовремя не разобралось с этим делом.

Сейчас передали дело в CAS, потому что РУСАДА не приняло решение своевременно, а в соответствии со всероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом это рассматривается как оправдание спортсмена, — сказала Анцелиович.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что его агентство передало дело Валиевой в CAS. По его словам, несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скором разрешении дела 16-летней фигуристки, никакого прогресса в расследовании на самом деле не было. Это и побудило WADA самим передать дело Валиевой в CAS.

Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по делу Валиевой, так как она является защищенным лицом — на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

На ОИ-2022 Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба, которую спортсменка сдала в декабре 2021 года, оказалась положительной.