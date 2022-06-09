Яна Рудковская оценила поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская оценила поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Она считает, что это может ударить по российским спортсменам, но будет хорошим шагом для фигурного катаниия в целом.

Для человека, который идёт к своей мечте, это плюс. Мой муж в 31 год завоевал золото в команде, в 27 лет взял свою третью олимпийскую медаль, а начал свой путь в 19. Я не люблю истории по типу чемпионок одного турнира. Великие спортсмены должны проходить несколько олимпийских циклов. Есть такие звёзды мирового фигурного катания, как Катерина Витт, Мао Асада, Юна Ким, у которых две олимпийские медали. Повышение возрастного ценза не позволит быстро заканчивать, — передаёт слова Рудковской корреспондент NEWS.ru.

И добавила, что ей хотелось бы, чтобы российские олимпийские чемпионки быстро не заканчивали.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева положительно оценила поднятие возрастного ценза. Его поднимут поэтапно в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке с 15 до 17 лет.