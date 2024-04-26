«Я не права»: Медведева публично извинилась за слова о смерти деда Валиевой Медведева опровергла слова о смерти дедушки Валиевой и извинилась за ошибку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла заявление о смерти дедушки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. В своем Telegram-канале она сообщила, что на самом деле ее коллега несколько лет назад потеряла бабушку. Медведева принесла извинения за ошибку, которую, по ее словам, допустила из-за недосыпа и нервов.

Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад, — написала Медведева.

Она заявила, что уже связалась с Валиевой и лично принесла извинения за дезинформацию. По словам фигуристки, свои ошибки и оговорки всегда надо признавать.

Ранее Медведева подтвердила слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что спортсменка больше не вернется в большой спорт. По словам спортсменки, она действительно не планирует участвовать в соревнованиях, но продолжит выступать в различных ледовых шоу. Как отметила Медведева, жизнь и спорт существуют отдельно. Кроме этого, по словам фигуристки, она также будет развивать медийную сторону своей жизни.