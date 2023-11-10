WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву WADA настояло на четырехлетней дисквалификации Валиевой на повторных слушаниях

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Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили свое требование о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС. В пятницу слушания по делу Валиевой завершились, окончательное решение коллегии арбитров ожидается в январе 2024 года.

WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, — заявили в WADA.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделились ожиданиями от слушаний CAS по делу Валиевой. Анцелиович допустила, что наказание будет менее суровым, чем четыре года дисквалификации ввиду особых обстоятельств. По ее мнению, Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в свою очередь заявила, что про допинговое дело Валиевой нужно было «красивее врать». Она полагает, что Россия сама виновата, что позволила другим странам, которые «не любят» россиян, указывать на их ошибки. Роднина считает, что внимание к РФ всегда будет «тройное», поскольку это страна самых сильных спортсменов, которым припомнят каждую ошибку.