«Всем понравилось»: Трусова о занятиях стрип-пластикой Александра Трусова рассказала, что решила заняться стрип-пластикой для себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о занятиях стрип-пластикой, сообщает «Матч ТВ». По словам спортсменки, ей давно хотелось попробовать себя в этом направлении.

Не было времени, а сейчас оно появилось, и я попробовала. Тренер по стрип-пластике сказала, что получилось неплохо и можно выложить. Вроде бы всем понравилось, но я делала это для себя. Каждый человек как хочет, так и делает, — сказала Трусова.

Ранее Трусова опубликовала в соцсетях видео танца в стиле стрип-пластики. Фигуристка выразила благодарность хореографу Анастасии Юрасовой, которая поставила ей номер.

В апреле российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о пользе танцев для представителей фигурного катания. Спортсменка заявила, что любая программа всегда перед выходом на лед отрабатывается в зале, чтобы она убедительно выглядела на льду.