«Ваше дело — лутцы, не меняйте коньки на бутсы»: Быстров Родниной о футболе Владимир Быстров и Ирина Роднина устроили перепалку о футболе и фигурном катании

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина устроили заочный спор о футболе. Дискуссию начала Роднина в интервью сайту Legalbet.

Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить? Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или еще что-то, — сказала Роднина.

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» ответил ей в своем Telegram-канале.

Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы. Это мы еще про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим, — написал бывший футболист сборной России.

В мае Роднина усомнилась в целесообразности называть Камилу Валиеву чемпионкой Олимпийских игр. На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала, в ее пробе обнаружили триметазидин. В итоге спортсменка не получила золотую медаль за победу в командных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд всё же допустил Валиеву к участию в личном турнире, где та стала четвёртой (224,09 балла), а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.