Валиева возвращается вопреки запрету? Чем ей грозит участие в шоу Навки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Камила Валиева, дисквалифицированная из-за употребления допинга на четыре года, возвращается на лед. Она примет участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое пройдет летом и осенью 2024 года в Сочи. Может ли фигуристка выступать в подобных постановках и чем ей это грозит — в материале NEWS.ru.

Что рассказала Навка

Олимпийская чемпионка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка сообщила о том, что Камила Валиева войдет в число фигуристов, задействованных в ее проектах. Речь идет о шоу «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи с 12 июня по 2 октября, там Валиева должна сыграть главную роль. Также Навка добавила, что Камила примет участие и в ледовом спектакле «Вечера на хуторе».

В последний раз Валиева выступала на льду 28 января в Петербурге, это было шоу Ильи Авербуха, за день до ее четырехлетней дисквалификации.

Участвовала ли Валиева в шоу после дисквалификации

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой, фигуристка перестала выступать даже в ледовых шоу. Камила не каталась с января в проектах Ильи Авербуха, ее вычеркнули из списка фигуристов, заявленных на постановках тренера Камилы Этери Тутберидзе.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Тренер Этери Тутберидзе, Камила Валиева и тренер Даниил Глейхенгауз (слева направо)

В марте Валиева анонсировала шоу в Китае, где главную роль исполнит она сама, но подробностей далее не озвучивала. Фигуристка добавила, что спектакль планируют провести не только в Китае.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Потрясающие танцоры, артисты, музыканты — все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно», — рассказала Валиева на Всемирном фестивале молодежи.

Валиева советуется с РУСАДА

Татьяна Навка считает, что ограничений на участие Валиевой в ее шоу на данный момент нет.

«Кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для нее нет», — приводит слова Навки РИА Новости Спорт.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что Валиева также консультируется с организацией по вопросам разрешенных действий во время дисквалификации. Само агентство внимательно следит за соблюдением спортсменами наложенных запретов.

«Мы находимся в контакте со спортсменкой. Мы считаем, что это правильный пример для юных атлетов, который говорит о том, как должно происходить взаимодействие. Фигуристка действительно советуется с РУСАДА, с нашими юристами по тем или иным вопросам», — приводит слова Логиновой РИА Новости Спорт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

По правилам Валиева также не может тренироваться на катках, которые финансируются за счет государства. Сразу после дисквалификации Камилы стало известно, что фигуристка прервала тренировки с Этери Тутберидзе.

Навка получает гранты президента России

На самом деле в решении CAS о дисквалификации Валиевой есть несколько белых пятен. В частности сказано, что Камиле запрещено участвовать в шоу с государственной поддержкой. По словам Навки, фигуристка может выступать в ее программе.

Но точно ли это полностью коммерческое шоу? В 2023 году Навка запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант на сумму более 25 млн рублей и получила его. Софинансирование при этом составило еще 127 млн, а общая сумма оказалась равной 152 млн. Сроки реализации, указанные в заявке, охватывают период с апреля прошлого года по сентябрь текущего. В эти даты пройдет и шоу Навки в Сочи, в котором будет принимать участие Валиева. На сайте фонда отмечается, что проект стал победителем конкурса.

В этом году олимпийской чемпионке требуется 725 млн рублей на реализацию шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе и Москве, балета на льду «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, спектакля «Щелкунчик» в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России. Из них более 58 млн — грант, а 667 млн — софинансирование.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

В обосновании актуальности заявки указано, что шоу являются «великолепным примером удачного симбиоза бессмертной̆ классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий».

С этой точки зрения возникают сомнения в том, что шоу Навки можно считать полностью коммерческими, так как гранты выделяются президентом Российской федерации «на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций».

Спортивный юрист оценила вероятность проблем для Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала NEWS.ru, что правила не запрещают Валиевой участвовать в коммерческих ледовых постановках. По мнению специалиста, нужно смотреть на статус шоу Навки и на причастность к нему Министерства спорта или департамента к организации выступлений.

«Участие в коммерческих шоу, где нет участия государства, например, Минспорта, департамента спорта Москвы и иных госорганизаций, либо если в качестве соорганизаторов не выступает Федерация фигурного катания на коньках, не запрещено для Валиевой. Никаких последствий быть не может. WADA не распространяет действие своих правил на такие шоу. Классический пример — участие спортсменов, дисквалифицированных по линии IIHF, в соревнованиях НХЛ, потому что НХЛ не подписывала кодекс WADA», — сказала Анцелиович.

Юрист выразила уверенность, что команда Валиевой внимательно с этим ознакомилась, понимая, что существуют риски.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

При этом Камиле можно выступать в шоу с другими фигуристами вне зависимости от того, являются ли они действующими спортсменами или уже закончили карьеру.

«Взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена. Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки», — цитирует «СЭ» объяснения РУСАДА.

Что грозит Валиевой за нарушение правил дисквалификации

Если будет доказано, что Камила Валиева нарушила правила дисквалификации (участие в шоу с государственной поддержкой или тренировки на государственных катках входят в число таких правил), то фигуристке могут увеличить срок отстранения. В этом случае к изначальному сроку добавится точно такой же — он будет составлять уже восемь лет. Сейчас дисквалификации Валиевой должна закончиться в конце декабря 2025 года.

«Если будет обнаружено или доказано действительно нарушение ею режима дисквалификации, то к этому сроку по окончании прибавится точно такой же, еще четыре года», — объяснял в комментарии «Чемпионату» спортивный юрист Артем Пацев.

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