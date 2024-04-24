Валиева уйдет в Китай? Там МОК и WADA не замечают допинг

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Камила Валиева

23 китайских пловца, включая лидеров сборной, сдали положительные пробы на триметазидин накануне летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказало спортсменов. Такое же запрещенное вещество было обнаружено в организме фигуристки Камилы Валиевой. Почему атлеты из сборной Китая не были дисквалифицированы, тогда как Спортивный арбитражный суд (CAS) применил жесткие санкции в отношении россиянки, — в материале NEWS.ru.

Что произошло с китайскими пловцами

На Олимпиаде в 2021 году выступили 23 пловца из Китая, в допинг-пробах которых был найден триметазидин. Среди подозреваемых в применении допинга оказались ведущие спортсмены из Поднебесной Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутренне расследование, в результате которого выявило следы триметазидина на кухне отеля, где проживали спортсмены во время соревнований. В CHINADA пришли к выводу, что триметазидин случайно попал в организм пловцов из-за загрязненного продукта.

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press Чжан Юйфэй

Почему китайцев не отстранили

Данные о расследовании Китайского антидопингового агентства были переданы в WADA, чьи представители поверили в версию CHINADA. Чиновники из Всемирного антидопингового агентства заявили, что проводили собственное расследование в течение нескольких недель. В организации рассказали, что не смогли опровергнуть вероятность заражения спортсменов триметазидином на кухне отеля.

«В конечном итоге WADA пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, это совместимо с аналитическими данными в файле», — заявили в пресс-службе WADA.

Валиеву дисквалифицировали за то же вещество

Валиеву дисквалифицировали за употребление триметазидина в январе 2024 года. СAS отстранил спортсменку от участия в соревнованиях на четыре года, аннулировав все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.

После тщательного анализа допинг-пробы в крови Валиевой также обнаружили экдистерон — препарат растительного происхождения, который считается анаболиком. Этот стероид стимулирует синтез белка в организме и помогает усилить, например, рост мышц и потерю жира. Экдистерон разрешен WADA, но входит в перечень лекарств, которые могут в дальнейшем запретить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Защита Валиевой выдвинула три версии попадания триметазидина в организм спортсменки: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, или через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями. Кроме того, фигуристке могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду, высказали мнение ее адвокаты.

Защита Валиевой не доказала ни одну из этих версий, поэтому Спортивный арбитражный суд принял максимально жесткое решение.

Какие вопросы возникли у иностранных организаций

Международная организация Global Athlete, изучив дело китайских пловцов, обвинила WADA в двойных стандартах и вспомнила допинг-кейс Валиевой. У организации появилось несколько вопросов к Всемирному антидопинговому агентству:

Почему китайских атлетов не отстранили от соревнований на время расследования?

Почему в WADA поверили CHINADA, но не засомневались в выводах Российского антидопингового агентства (РУСАДА)?

Почему WADA не привело каких-либо доказательств невиновности спортсменов, а информация была конфиденциальной в отличие от кейса Валиевой?

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Что ответили в WADA

В организации рассказали, что концентрация триметазидина в пробах китайских пловцов была ниже, чем у Валиевой.

«Что касается концентрации в деле Камилы Валиевой, и я полагаю, что это общеизвестно, это указано в решении, то она составляла 2,1 нанограмма на миллилитр», — отметил юрисконсульт WADA Росс Венцель.

При этом у китайских пловцов результаты допинг-проб были то положительными, то отрицательными.

Как в КНР ответили на обвинения в приеме пловцами запрещенного вещества

Министерство иностранных дел Китая опровергло сообщения об умышленном приеме триметазидина спортсменами сборной. В ведомстве отметили, что доказательства обратного не были приведены.

Что заявили в РУСАДА

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказала мнение, что китайских спортсменов должны были отстранить от соревнований на время разбирательств.

«Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано», — заявила Логинова.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Вероника Логинова

Китай дополнительно профинансировал WADA на $2 млн

По сообщению ESPN, WADA получило от Китая дополнительное финансирование в размере $2 млн сверх ежегодных взносов для организации.

Это произошло за два года до допинг-дел китайский пловцов — в 2019-м. Тогда двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян была утверждена в должности вице-президента Всемирного антидопингового агентства.

«Все было абсолютно прозрачно. И, честно говоря, не имеет абсолютно ничего общего с тем, что мы обсуждаем сегодня. У нас нет никаких проблем со взаимоотношениями с Китаем», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли во время пресс-конференции, посвященной обсуждению дела положительных допинг-проб китайских пловцов.

Олимпийского чемпиона из Китая уличили в фиолетовом цвете мочи

В 2014 году олимпийский чемпион пловец из Китая Сунь Ян был дисквалифицирован на три месяца. В его допинг-пробе был найден триметазидин.

Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press Сунь Ян

После отбытия срока дисквалификации Сунь Ян вернулся в спорт и получил еще несколько медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. При этом его конкуренты — француз Камиль Лякур и австралиец Мак Хортон — обвинили китайца в повторном употреблении допинга.

Лякур заявил, что моча Сунь Яна имеет фиолетовый оттенок. Он обратил на это внимание, когда оба спортсмена сдавали допинг-пробы. Француз был возмущен тем, что пловца из КНР допустили до Олимпиады. Сам китайский атлет отвечал, что был чист.

Повторно китайца все-таки дисквалифицировали, но в 2018 году. Тогда к нему пришли допинг-офицеры, чтобы взять пробы. Между пловцом и чиновниками начался конфликт, в результате которого все пробы были уничтожены. Это было повторным нарушением антидопинговых правил, поэтому Сунь Яна отстранили от соревнований на восемь лет. При этом у спортсмена не стали отбирать титулы и награды, так как никакого запрещенного вещества в его организме не нашли.

Мог ли помочь Валиевой переход в Китай

После такого лояльного отношения WADA к китайским спортсменам возник вопрос, может ли помочь Валиевой переход в сборную КНР. Фигуристке запрещено не только соревноваться, но и тренироваться вплоть до осени 2025 года.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила в разговоре с NEWS.ru, что смена спортивного гражданства никак не поможет решить вопрос с отстранением от состязаний.

«Спортсмен, нарушивший допинговые правила и дисквалифицированный в одном виде спорта в одной стране, не может выступать в каких-либо видах спорта и в государствах, которые присоединились к Всемирному антидопинговому кодексу. Поэтому переход в сборную Китая по фигурному катанию никак не решит вопрос. Соответственно, Валиева не может состязаться до окончания срока своей дисквалификации. Она может выступать только в тех мероприятиях, которые проводятся в стране не под эгидой кодекса WADA», — сказала Анцелиович.

Таким образом, переход Валиевой в сборную КНР, скорее всего, не состоится, отметила она. Для того чтобы поменять национальную команду, нужно заручиться поддержкой новой страны, а также получить разрешение на смену спортивного гражданства от своей федерации. При этом срок карантина — времени, когда спортсмен не мог бы участвовать в международных соревнованиях — составил бы как минимум год, добавила юрист.

Кроме того, это решение не сократило бы время дисквалификации. Ее большая часть все равно уже прошла, а допинг-дело касалось Валиевой, независимо от того, за какую сборную она выступала.

Читайте также:

«Скрывать тут нечего»: Тарасова заявила о проклятии Валиевой

Стало известно, как оправдание китайских пловцов повлияет на дело Валиевой

WADA указало на «ключевое» отличие в делах Валиевой и пловцов из Китая