Валиева рассказала, кто ее кумир Камила Валиева назвала Елизавету Туктамышеву своим кумиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка Европы Камила Валиева

Чемпионка Европы Камила Валиева после произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала, кто является ее кумиром. Она призналась в разговоре с NEWS.ru, что равняется на чемпионку мира Елизавету Туктамышеву.

Потихоньку двигаюсь в своем темпе. Главное — двигаться дальше, не унывать и просто работать. Для меня, как всегда, кумир — Елизавета Туктамышева. Когда я приехала в Челябинск в 2020 году, Лиза говорила, что это ее 12-й или 13-й чемпионат. А мне примерно столько же и лет было. Я удивилась, — передает слова Валиевой корреспондент NEWS.ru.

Камила Валиева выиграла в Челябинске бронзу, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. Елизавета Туктамышева пропускает сезон, она в октябре объявила о приостановке карьеры.

Ранее Валиева объяснила, почему на чемпионате России в Челябинске завоевала лишь бронзу. Среди причин она назвала проблемы «с антропометрическими показателями».

Чемпионат России проходит с 21 по 24 декабря.