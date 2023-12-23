Валиева поздравила соперницу из группы Плющенко Камила Валиева поздравила Софью Муравьеву с исполнением тройного акселя

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Камила Валиева

Чемпионка Европы Камила Валиева на пресс-конференции по окончании соревнований в короткой программе в рамках чемпионата России поблагодарила болельщиков за поддержку, сообщает корреспондент NEWS.ru. Фигуристка отметила, что у нее есть некоторые недочеты, над которыми надо работать.

Спасибо болельщикам, приятно, что такое количество игрушек и плакатов. Сегодня первый день соревнований, рада, что собралась, что показала неплохой прокат. <...> Давно не закрывала короткую, было волнительно, но это хороший опыт, — отметила фигуристка.

Также Валиева рассказала о том, как идет работа над короткой программой. В этом сезоне фигуристка выступает под песню I See Red.

Потихоньку [идет работа]. Если сравнивать с контрольными прокатами сборной России, возможно, есть какие-то изменения. Больше на внутренних ощущениях, все-таки более женственной нужно быть, плавной. Безусловно, самое главное — эмоции, взгляд, посыл более жесткий, чем в прошлогодней или олимпийской программе. Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз подсказывают по рукам, по подаче, это совместная работа, где нет совершенства, — пояснила Валиева.

Валиева не исполняла тройной аксель — самый сложный элемент, который возможен у девушек в короткой программе. В олимпийский сезон у Камилы получался этот прыжок. Фигуристка поздравила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которой удался этот элемент, и выразила уверенность, что исполнять тройной аксель хотят все присутствующие на пресс-конференции, включая ее саму и ее сокомандницу Аделию Петросян.

Хочу поздравить Соню Муравьеву с тем, что сделала тройной аксель. У нас у большинства здесь присутствующих цель чисто катать и катать с тройным акселем. По поводу контента завтра буду смотреть по программе, в планах один четверной, — заключила чемпионка.

По итогам короткой программы Валиева лидирует. Камила набрала 81,85 балла.

Ранее фигуристка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян извинилась перед болельщиками за отсутствие тройного акселя в короткой программе на чемпионате России. Она объяснила, что не прыгнула тройной аксель, так как «потеряла» его за две недели до турнира.