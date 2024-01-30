Валиева опубликовала реакцию на дисквалификацию CAS Камила Валиева опубликовала эмоциональное видео после своей дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева поделались в своем Telegram-канале реакцией на решение Международного спортивного суда (CAS) на ее дисквалификацию. Пост был опубликован спустя несколько часов после решения суда, который отстранил 17-летнюю спортсменку на четыре года.

На опубликованном видео Валиева исполняет танец под песню исполнителя Passmurny со словами:

Заглуши мою боль, и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили. Где бы мы были? И любовь. И любовь.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать CAS, который вынес решение по делу Камиллы Валиевой.