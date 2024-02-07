Валиева не чемпионка? Какой нашли допинг, что сказала Роднина

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Камила Валиева

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение суда по делу российской танцовщицы на льду Камилы Валиевой. Поддержала ли она спортсменку, кто критикует фигуристку, что нашли в ее допинг-пробе?

В чем суть скандала с Валиевой

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил решение по делу российской спортсменки. Валиеву дисквалифицируют на четыре года и аннулируют все ее результаты начиная с 21 декабря 2021 года — дня, когда на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу.

Валиева в суде не смогла доказать непреднамеренное употребление препарата. Из-за этого сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама спортсменка — золота на чемпионате Европы 2022 года.

После этого тренер Валиевой Этери Тутберидзе, прервав двухлетнее молчание относительно ситуации, заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку является примером политизации спорта. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции.

7 февраля Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. В публикации говорится, что в ее допинг-пробе был обнаружен экдистерон. Отмечается, что в ходе прений Валиева заявила CAS, что запрещенное вещество попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства. Также в публикации говорится, что CAS решил дисквалифицировать Валиеву как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила ненамеренно.

Почему Роднина не поддержала Валиеву

Роднина считает, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой. По ее словам, американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный трофей и борются за чистоту спорта и олимпийского движения.

«[Валиеву можно считать олимпийской чемпионкой] только в сердцах ее болельщиков», — подчеркнула Роднина.

Кто заступился за Валиеву

Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что фигуристка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд — и пока остается шанс доказать ее невиновность, нужно его использовать. Парламентарий открыто вступился за Валиеву, отметив, что не теряет надежды на торжество справедливости.

«Валиева обжалует это решение в CAS. Надо дождаться апелляции и только после этого думать, кто и как будет воспринимать Валиеву и в каком статусе. Я и сотни тысяч ее поклонников будем надеяться, что справедливость восторжествует. Если остается шанс доказать ее невиновность, надо его использовать. Здесь торопиться не надо», — заявил Свищев в разговоре с NEWS.ru.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оказалась разочарована тренером Валиевой Этери Тутберидзе. Спортсменка подчеркнула, что слова ее коллеги неубедительны и та должна была вместе с профессиональными юристами заниматься защитой своей воспитанницы.

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно», — сказала она.

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