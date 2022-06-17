В России решили допускать до взрослых стартов фигуристов в возрасте 14 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы от 14 лет смогут участвовать во взрослых соревнованиях предстоящего сезона в России, передаёт «Матч ТВ». Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) поднял возраст для выхода фигуристов во взрослые соревнования с 15 до 17 лет.

На этапы Гран-при России и на чемпионат России предстоящего сезона будут допускаться спортсмены, которым исполнилось 14 лет на 1 июля 2022 года. Это правила предыдущего года, — заявил Коган.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал поднятие возрастного ценза несправедливым решением по отношению к российскому фигурному катанию, передаёт ТАСС. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) поднял возраст выхода фигуристов во взрослые соревнования с 15 до 17 лет.