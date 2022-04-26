В РАНХиГС опровергли информацию о возможном отчислении Загитовой

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию и том, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой грозит отчисление. Как сообщает «Спорт-Экспресс», фамилии спортсменки нет в списке студентов с недостаточной успеваемостью.

Руководство РАНХиГС ничего не знает о планах по отчислению Загитовой и не понимает, как такая информация оказалась в СМИ, — пишет издание.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». Она поступила на очное обучение в 2020 году.

15 апреля Загитова на гала-концерте, приуроченном к юбилею тренера Татьяны Тарасовой, исполнила новый показательный танец с огнём в руке.