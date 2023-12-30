Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Муравьева выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Муравьева выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Александра Трусова в роли Русалочки выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Александра Трусова в роли Русалочки выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александр Плющенко и Александра Трусова в роли Русалочки в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александр Плющенко и Александра Трусова в роли Русалочки в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Дмитрий Алиев выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Дмитрий Алиев выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Семененко в роли Принца выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Евгений Семененко в роли Принца выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Софья Муравьева и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Софья Муравьева и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Софья Муравьева, Александра Трусова и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Софья Муравьева, Александра Трусова и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Самоделкина выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Самоделкина выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»