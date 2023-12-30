Антонина Абакшина

Плющенко, Гном Гномыч, Билан на шоу «Русалочка»: фото с премьеры В Москве прошла премьера ледового шоу «Русалочка» с Плющенко и Трусовой

30 декабря 2023 в 09:12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Валерий Ангелопол выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»