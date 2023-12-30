В Москве стартовало новогоднее ледовое шоу «Русалочка» с фигуристкой Александрой Трусовой в главной роли. Премьера прошла 29 декабря на столичной «ВТБ Арене», шоу продлится до 4 января. Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко исполнил роль Нептуна, а его 10-летнему сыну Александру, также известному как Гном Гномыч, досталась роль Краба.

Среди почетных гостей вечера был певец Дима Билан, исполнивший песню «Океан».

Фото с представления — в галерее NEWS.ru.

 

 

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Фигуристка Софья Муравьева выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Софья Муравьева выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко в роли Нептуна выступает в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Александра Трусова в роли Русалочки выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Александра Трусова в роли Русалочки выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Александр Плющенко и Александра Трусова в роли Русалочки в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александр Плющенко и Александра Трусова в роли Русалочки в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Дмитрий Алиев выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Дмитрий Алиев выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Плющенко в роли Краба выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигурист Евгений Семененко в роли Принца выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Семененко в роли Принца выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Софья Муравьева и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Софья Муравьева и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Софья Муравьева, Александра Трусова и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Софья Муравьева, Александра Трусова и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристка Софья Самоделкина выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Софья Самоделкина выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артисты выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова в роли Русалочки выступает в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»