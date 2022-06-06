В ISU зафиксировали случаи сексуальных домогательств В комитете ISU рассказали о поведении расследований по случаям сексуальных домогательств

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Юрист Михаэль Гайстлингер заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) проводит расследование по нескольким случаям сексуальных домогательств, зафиксированных в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте, сообщает «Р-спорт». Этими делами занимается дисциплинарный комитет ISU.

Один случай неэтичного поведения был рассмотрен дисциплинарной комиссией ISU, также мы знаем о двух других случаях (одно затрагивает официальное лицо, одно — спортсмена), которые рассматриваются по уголовным законам страны — члена ISU, — заявил Гайстлингер.

В эти дни в Пхукете (Таиланд) проходит конгресс ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить россиян и белорусов до участия в конгрессе организации. Мероприятие начнется 6 июня на Пхукете. День спустя должно состояться голосование по вопросу повышения возрастного ценза в фигурном катании.