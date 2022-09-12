В фигурном катании дебютировала 14-летняя девушка-трансгендер В Бразилии дебютировала 14-летняя фигуристка-трансгендер Рейкдаль

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Мария Хоакина Рейкдаль

Фигуристка-трансгендер из Бразилии Мария Хоакина Рейкдаль дебютировала на чемпионате мира в Риге. Это первый случай в этом виде спорта, когда на профессиональном международном турнире выступает трансгендер, сообщает Sport24.

Марии Хоакине Рейкдаль 14 лет, она дважды выиграла чемпионат Бразилии среди юниоров в женском одиночном катании. Также она занимается фигурным катанием на роликовых коньках и была серебряным призером на чемпионате своей страны в этой дисциплине.

Раньше ее звали Жако. Сейчас девочка принимает лекарства, которые должны подавить в ней тестостерон во время полового созревания. На чемпионате мира в Риге Мария заняла предпоследнее место.

В августе стало известно, что 29-летняя австралийская олимпийская чемпионка по регби-7 Эллиа Грин совершила трансгендерный переход и стала мужчиной. Грин завершила карьеру в прошлом году. Ранее она выступала за женскую сборную Австралии, с которой выиграла золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.