В ФФКР объяснили отсутствие Трусовой и Щербаковой на чемпионате России Александр Коган объяснил, почему на чемпионате России нет Трусовой и Щербаковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган и исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарилудзе рассказали, почему Александра Трусова и Анна Щербакова не будут принимать участие в чемпионате страны. У их отсутствия чисто спортивные причины, заявили функционеры.

Ну, в списке нет и Туктамышевой, Ягудина с Плющенко... Вы должны четко представлять, что спорт — живой организм. Каждый выбирает свой путь. Кто-то приостанавливает карьеру, кто-то ее прекращает. Да, такова жизнь. Неучастие спортсменов, о которых вы говорили, — это потеря. Но вы увидите новых звездочек, которые здесь будут открыты, — сказал Коган.

Антон Сихарилудзе отметил, что для отбора на чемпионат России, нужно участвовать на этапах Гран-при.

Те две спортсменки, которых вы назвали, не участвовали в этапах Гран-при и не могли отобраться на чемпионат, — сказал он.

Анна Щербакова и Александра Трусова не принимают участие в соревнованиях сезона 2023/24 и соответственно, в чемпионате России.

Ранее Антон Сихарилудзе на пресс-конференции перед чемпионатом страны рассказал о контактах с Международным союзом конькобежцев и заявил о готовности участвовать в международных соревнованиях. По его словам, российские фигуристы не обделены вниманием и внутри страны.