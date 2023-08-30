В ФФККР подтвердили, что фигуристы иногда живут с тренерами ФФККР: фигуристы иногда живут с тренерами и находятся на их содержании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практика, когда фигуристы живут с тренерами и находятся на их содержании, действительно существует. Это происходит по финансовым и логистическим причинам, заявили NEWS.ru в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Здесь все индивидуально. Такое бывает, когда родители ребенка живут в отдаленных регионах, как в случае с Алиной Горбачевой. И родители зачастую умоляют тренеров взять их детей, потому сами не могут финансово себе позволить возить их на тренировки и оплачивать занятия. И не каждый тренер согласится, — сказали в пресс-службе.

Там также напомнили о случае, когда Алексей Ягудин какое-то время жил с тренером Татьяной Тарасовой в преддверии Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева, с девятилетнего возраста проживавшая со своим тренером Софьей Федченко, пропала без вести в понедельник, 28 августа. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

30 августа стало известно, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме.