В ФФККР отреагировали на историю с пропажей с Алины Горбачевой В ФФККР прокомментировали ситуацию с фигуристкой Алины Горбачевой

Фигуристке Алине Горбачевой после всего, что случилось с ней в последние сутки, нужны поддержка и спокойствие. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Нужно сначала разобраться в причинах и вообще во всей ситуации, чтобы давать какие-то комментарии. Главное, что Алина нашлась, и ей сейчас нужны спокойствие и поддержка. Призываем не раздувать эту тему, потому что фигуристы очень болезненно реагируют на то, что про них пишут. Мы помним скандалы в прессе из-за того, что одной из фигуристок не понравился взгляд Этери Тутберидзе, и журналисты это засняли, — заявили в пресс-службе и призвали дать время Алине и всем, кто связан с этой историей, чтобы во всем разобраться.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие 16-летней спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

30 августа стало известно, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом девушка сообщила на допросе у следователя.