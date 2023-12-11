«Уже троечки делает»: что показал Костомаров на льду, реакция в Сети Роман Костомаров заново учится кататься на коньках после ампутации ног

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале видеозапись с первой тренировки на коньках на льду после ампутаций и анонсировал фильм о своем восстановлении. Как оценили его поступок поклонники и коллеги, собирается ли Костомаров вернуться в большой спорт?

Как Костомаров вышел на лед

В опубликованном коротком видео Костомаров показывает, как начинает заново учиться передвигаться на коньках.

«Теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название -- пока секрет», — объявил фигурист.

Спортсмен анонсировал премьеру фильма о своем восстановлении 8 марта.

Ранее Костомаров с супругой Оксаной Дюминой побывали на церемонии вручения ТЭФИ-2023. Когда фигурист вышел на сцену, зал встретил его овацией.

Что случилось с Костомаровым

В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Состояние фигуриста оказалось настолько тяжелым на фоне переутомления, что он был введен в медикаментозную кому и подключен аппарату ИВЛ. Длительное подключение к аппаратам привело к гангрене конечностей. В итоге у Костомарова были ампутированы стопы и голени обеих ног, а также кисть руки.

После реабилитации Костомаров смог вернуться к тренировкам. Он получил первые в России бионические протезы обеих стоп и публиковал видеозаписи с тренировок.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Что говорят о возвращении Костомарова

В соцсетях с восторгом встретили возвращение Романа Костомарова на лед, поклонники желают ему скорейшего восстановления.

«Рома, ты герой, молодец!», «Роман, вперед!», «Пример для всех нас», — такие записи поклонники оставляют в комментариях на странице фигуриста в Telegram.

Тренер Александр Жулин назвал Костомарова «очень талантливым и сильным человеком», напомнив, что сейчас у фигуриста нет икроножных мышц, которые отвечают за владение коньком.

«Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Уже троечки делает, кросс-роллы выполняет лучше, чем я. Я, конечно, поражен его силой воли, характером. Он это еще все с юмором делает. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — объявил Жулин в разговоре с Megaratings.ru.

К поздравлениям присоединилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я считаю, он герой. Ходить сложно, а уж кататься-то совсем сложно. То, что он катается, это, конечно, большой сюрприз для всех, кто за него вообще переживает и страдает, любит его. Это просто колоссальная сила воли и желание победить болезнь», — высказалась Тарасова.

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что «ничего другого от Костомарова не ожидал».

«Мы буквально недавно с ним виделись на церемонии ТЭФИ, и он выглядел абсолютно счастливым и уверенным в себе. Меня уже не удивляют никакие его подвиги, и я думаю, что это не последнее подобное видео. Не сомневался в нем ни секунды», — заявил фигурист.

Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть Фото: Социальная сеть

Собирается ли Костомаров вернуться в спорт

Изначально Роман Костомаров говорил, что не сможет вернуться в фигурное катание, поскольку для этого требуется очень тонкое чувство работы мышц. В дальнейшем его мнение изменилось, и он постарается вернуться на лед «так, как получится».

«Я пробовал выходить на лед. Теперь я могу выступать в шоу как звезда. Катаюсь как звезды шоу-бизнеса. Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы», — заявил фигурист в декабре.

Читайте также:

Без флага и гимна: кто из россиян отказался ехать на ОИ-2024

Сложные операции, роман с Утяшевой, две дочери: где сейчас Алексей Ягудин

Легкоатлетов РФ не допустят до Олимпиады-2024: что решила World Athletics