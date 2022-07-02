Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и призёр чемпионатов мира Станислав Леонович умер на 64-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила бывшая ученица фигуриста Сара Абитболь, пишет ТАСС.

Причина смерти не сообщается. Леонович выступал в парном катании, свою карьеру он начинал в паре с Татьяной Муратовой. С сезона 1977/78 начал выступать с Мариной Пестовой. Пара три раза выигрывала чемпионаты СССР, в их активе были серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы. На зимних Олимпийских играх 1980 года Леонович и Пестова заняли четвёртое место.

После окончания карьеры заслуженный мастер спорта СССР Леонович занялся тренерской деятельностью. По его руководством пара Екатерина Гордеева и Сергей Гринько выиграли золотую медаль на Олимпиаде 1988 года в парном катании.

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