Черной платье Валиевой и рэп от чемпиона: как начался ЧР фигуристов

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Камила Валиева

В Челябинске начался чемпионат России-2024 по фигурному катанию. В четверг в борьбу за медали вступили одиночники, а также спортивные и танцевальные пары. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Степанова/Иван Букин и Владислав Дикиджи лидируют по итогам первого дня соревнований. Что происходило на старте турнира — в материале NEWS.ru.

Валиева произвела впечатление на жеребьевке

Традиционно за день до соревновательной части чемпионата России проходит официальная жеребьевка на короткие программы. Участники турнира одеваются в смокинги и платья или удивляют необычными костюмами. Камила Валиева, например, пришла в довольно простом блестяще-черном платье от ее спонсора Gloria Jeans.

Серебряный призер чемпионата России — 2023 Петр Гуменник (турнир проходил в декабре прошлого года, но на нем формировалась сборная на следующий сезон) удивил всех готическим образом — свободной черной рубашкой с рюшами, джинсами и кроссовками, а также распущенными волосами.

«Вчера на жеребьевке было отражение моего внутреннего состояния. Вещи достал из шкафа рандомно», — объяснил Гуменник.

А самой яркой и заметной стала Алена Косторная — чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Тогда фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе и была лидером мирового женского катания. Сейчас Алена выступает в паре вместе со своим мужем Георгием Куницей. Перед ней не смог устоять даже Алексей Николаевич Мишин, поэтому отдельно попросил фигуристку сфотографироваться.

Челябинск вырывается в лидеры по организации чемпионатов

По организации турниров Челябинск выигрывает у всех остальных городов, которые принимают соревнования по фигурному катанию. Жеребьевкой в красивом месте спортсменов и болельщиков не удивишь. Например, в Санкт-Петербурге подобное мероприятие проводилось в главном здании Государственного университета — Двенадцати коллегиях. В этот раз жеребьевка прошла в органном зале, где в начале и конце мероприятия были исполнены две органные композиции.

Кроме этого, спортсменам, тренерам и фигуристам раздали мерч чемпионата России — фирменные рюкзаки, шоколад с уральской земляникой, обложки на паспорт, сумки, значки, наклейки и многое другое. В холле арены можно купить местную продукцию, бесплатно отправить открытку «Почтой России», сфотографироваться в специально оборудованных красивых местах и купить подарки к Новому году.

Для журналистов в пресс-центре оборудован буфет с горячими напитками и перекусом, а вечером первого дня соревнований СМИ угостили шампанским и тортами с эмблемой чемпионата России. Спортсмены на питание тоже не жаловались. Вопросов к организации не возникло ни у кого.

У фигуристов выявились проблемы со здоровьем

Во время короткой программы в мужском одиночном катании произошла неприятная ситуация. Фигурист Алексей Ерохов не смог закончить выступление: он упал при исполнении тройного акселя. В трансляции было видно, что спортсмен подвернул ногу, а когда подъезжал к судьям, чтобы сообщить о снятии, хромал.

Ерохова практически сразу же увезли в больницу для проведения исследования. По словам комментатора Александра Гришина, у Алексея сильно распухла нога и врачи подозревают у него разрыв связок и перелом.

Его сокомандник Илья Яблоков успел пожелать Ерохову здоровья, а всем остальным участникам — хороших прокатов.

«Леха, крепись!» — сказал Яблоков в эфире Первого канала.

Кроме этого, многие фигуристы говорили, что испытывали проблемы со здоровьем перед чемпионатом России. Например, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев сообщил, что неделю болел, из-за чего подготовка к турниру смазалась.

«После Самары неделю лежал дома. Анализы не сдавал, на коронавирус тоже. Вышел как после отпуска [в плане формы]. Было две недели на подготовку», — рассказал фигурист журналистам после проката короткой программы.

Призеры ЧЕ жаловались на оценки

По итогам ритм-танца лидируют двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин, которые пропустили прошлый сезон — Саша успела стать матерью. Фигуристы получили высокие оценки, сопоставимые с баллами мировых лидеров, хотя их сравнивать и не совсем корректно, все-таки на разных турнирах были разные выступления. Несмотря на это, Саша и Ваня остались недовольны баллами — по их мнению, судьи создают искусственную конкуренцию.

«Немного смазанное впечатление: вроде прокатали лучше, но оценки меньше. Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо создают. Мы себя сравниваем с западными ребятами, с иностранцами. Все равно все краем глаза на них смотрим. По ощущениям было потрясающе. У нас второй результат в мире по оценкам. Будем стремиться к первому», — заявил Букин.

После этого прямо в микст-зоне фигуристы вспомнили, что на прошлом чемпионате страны их оценки были выше на два балла.

Петербург доминирует в одиночном

Первые пять мест в мужском одиночном катании заняли фигуристы из Петербурга. Правда, чисто откататься не удалось практически никому — большинство спортсменов допускали грубые ошибки в программах. Сенсация сезона Владислав Дикиджи обогнал действующего чемпиона России Евгения Семененко и остался этим недоволен. Дело в том, что по правилам жеребьевки он должен выступать последним, что не очень нравится Владиславу.

«Меня не то что удивили сто баллов, это, конечно, рекорд, но я не очень люблю катать последним. На моем лице была не радость, а небольшая паника. Я надеялся, что Женя меня обойдет, держал за него кулачки, как и в Казани», — признался Дикиджи.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, что ему приятно доминирование петербургских фигуристов на чемпионате страны.

«Школа фигурного катания здесь всегда была на наивысшем уровне, даже первый олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин из Санкт-Петербурга. Я очень рад, что у нас в городе именно в нашем виде спорта есть такая борьба, конкуренция, всегда есть, за кем следить, у кого-то что-то черпать, может быть, кто-то и на меня смотрит иногда, надеюсь, такое еще есть», — объяснил Алиев.

Евгений Семененко добавил, что фигуристы из Петербурга действительно сильные, но и в Москве достаточно сильных спортсменов.

Спортивные пары обсуждают конкуренцию и читают рэп

В парном катании сенсаций не произошло — на первых двух местах чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. До начала текущего сезона фигуристы тренировались в одной группе, но теперь Саша и Дима работают с Этери Тутберидзе и ее командой. Настя и Саша остались с Тамарой Москвиной. На пресс-конференции по окончании короткой программы ребята вспомнили, что конкурируют еще с детства.

Галлямов: «Мы с Димой тоже давно знакомы, еще с одиночного катания».

Козловский: «Я бы не сказал, что мы особо соревновались как-то. До того как Саша ушел в парное, мне кажется, был поперспективнее одиночником, нежели я».

Галлямов: «У нас классная конкуренция. Было забавно, когда мы выходили на тренировку, сначала у тебя тренировка, потом у меня. Когда я приходил с разминки, у нас шкафчики были в академии — твой шкафчик сверху, мой снизу».

Козловский: «Когда катались у Тамары Николаевны, тоже рядом переодевались, видимо, это судьба».

Во время пресс-конференции Саша Галлямов успел зачитать рэп собственного сочинения. Это была отсылка к тому, что скоро у фигуриста должна выйти собственная композиция, но пока время для ее релиза еще не пришло.

В пятницу танцевальные пары и одиночники определят победителей и новых чемпионов страны, в борьбу вступят одиночницы. Среди лидеров и основных фаворитов — Камила Валиева и Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе.

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