Удар по Тутберидзе? Что значит поднятие возрастного ценза в фигурке Всё не так страшно, как кажется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Это было ожидаемо. В фигурном катании подняли возрастной ценз. Теперь фигуристы будут выходить во взрослые соревнования не в 15 лет, а в 17. Новые требования распространяются не только на женское одиночное катание, но и на парное и танцы на льду. Как нововведение ударит по отечественному фигурному катанию, кто от изменений пострадает больше всего — разбираемся.

Разговоры о поднятии возрастного ценза велись очень давно. Однако после допингового скандала, главной героиней которого стала 15-летняя Камила Валиева (фигуристка на момент Олимпиады в Пекине являлась защищённым лицом, что не позволяло применить в её адрес юридические нормы МОК и ISU), стало очевидно, что изменений относительно возраста выхода фигуристов во взрослые соревнования не избежать. Так оно и произошло. На конгрессе Международного олимпийского комитета (ISU) в Пхукете (Таиланд) среди первых был решён именно этот вопрос. Теперь фигуристы будут выходить во взрослые соревнования в 17 лет. За переход на такую систему проголосовало ни много ни мало 100 членов делегации из 118.

Ради блага спортсменов

Многие в России убеждены, что это решение было принято в первую очередь, чтобы насолить нашим фигуристкам, которые на протяжении последних десяти лет всецело доминируют на международной арене. Но официальная формулировка звучит иначе.

Возрастной ценз в фигурном катании подняли для того, чтобы обезопасить юных спортсменов от проблем психологического характера. В соответствии с данными, полученными от медицинской комиссии ISU, чрезмерные нагрузки на организм могут влиять на ментальное состояние спортсменов.

Тут, конечно, нельзя не вспомнить эмоциональный срыв Александры Трусовой после оглашения результатов в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Её крики «Я ненавижу этот спорт, ненавижу!», «Это соревнование сломало мою жизнь навсегда» делают небезосновательными доводы медкомиссии ISU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

Главный плюс — поэтапный переход

Главный положительный момент в поднятии возрастного ценза состоит в том, что переход на новую систему будет происходить поэтапно. То есть в следующем сезоне возраст выхода во взрослые соревнования останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Какое влияние на Россию?

Конечно, в ближайшем будущем переход на новую систему изменит картину в фигурном катании. Уже на следующих играх в Милане мы не увидим фигуристок, которым 15 лет. То есть золото Загитовой, завоёванное в 15, может стать последним подобным случаем.

Однако нельзя сказать, что поднятие возрастного ценза — это крах и удар невероятных масштабов для России. Совсем нет. Во-первых, у нас есть фигуристки разных возрастов: Елизавете Туктамышевой — 25 лет, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной — по 18 (Саше исполнится в конце месяца). Все они выступали и продолжают выступать на профессиональном уровне. Во-вторых, даже «возрастные» фигуристки у нас доминируют на мировой арене. Туктамышева взяла серебро ЧМ-2021 в 24 года, но самый главный пример — это золото и серебро Щербаковой и Трусовой в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Они добились этого результата, когда обеим было по 17 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

Ещё один положительный момент — многие юниорки успеют выйти во взрослые соревнования до перехода на новую систему. Так, в следующем сезоне на взрослых соревнованиях мы увидим 15-летних Софью Самоделкину из команды Светланы Соколовской, Софью Муравьёву из команды Евгения Плющенко и Аделию Петросян — ученицу Этери Тутберидзе.

Юная звёздочка «Хрустального» могла застрять в юниорах ещё на три года, если бы родилась на месяц позже. По правилам во взрослые соревнования имеют право переходить фигуристы, которым исполнилось 15 лет до 1 июля. Аделия родилась 5 июня 2007 года.

А вот другой талантливой ученице Этери Тутберидзе повезло в меньшей степени. Двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева задержится в юниорах ещё три сезона из-за «неудачной» даты рождения. Она появилась на свет 7 июля 2007 года. Ей не хватило всего лишь семи дней, чтобы выйти во взрослые соревнования уже в следующем сезоне. Это очень обидно! Акатьева — одна из самых талантливых фигуристок своего поколения, и она, конечно же, заслуживала выступать с сильнейшими фигуристками, а не возиться с юниорами.

Радует одно: Софа успеет выйти во взрослые как раз к Олимпиаде в Милане. Хоть какое-то утешение.