Ученики Тутберидзе рассказали, планируют ли рисковать с элементом ультра-си Бойкова и Козловский заявили о готовности исполнять четверные выбросы

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Ученики Этери Тутберидзе, чемпионы России и Европы фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в беседе с NEWS.ru о тренировках четверного выброса — сложного элемента, который за последние пять лет никто не исполнял. Они заявили о готовности исполнять его.

Это сложный элемент. Вопрос целесообразности: если поймем, что это резонно, если он будет дополнять программу, то за этим будущее. Это то, что нужно воплощать в жизнь, — заявил Козловский корреспонденту NEWS.ru.

Бойкова добавила, что готова исполнять сложные элементы ультра-си, если тренеры решат, что это необходимо.

После выступлений шести пар в короткой программе на чемпионате России в Челябинске Бойкова и Козловский занимают первое место. Произвольные программы фигуристы представят в субботу, 2 декабря.

Ранее чемпионы России и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин высказали недовольство оценками в ритм-танце на турнире. Степанова также осталась недовольна тем, что судьи поставили им меньше баллов, чем на прошлом чемпионате России.