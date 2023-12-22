Ученица Тутберидзе извинилась перед болельщиками Фигуристка Аделия Петросян извинилась за отсутствие тройного акселя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян

Фигуристка Аделия Петросян, чемпионка финала Гран-при России — 2023, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, после проката короткой программы на чемпионате России извинилась перед болельщиками за выступление, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она объяснила, что не прыгнула тройной аксель, так как «потеряла» его за две недели до турнира.

Прокатом довольна, но не было тройного акселя. Потеряла за две недели до чемпионата России. Извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке. Надеюсь, больше таких оплошностей не допущу. Не буду говорить, что со всеми остальными ультра-си все в порядке, а то завтра упаду еще со всего. Вчера они были, по крайней мере. Со здоровьем все в порядке, но я тоже переболела два раза, — рассказала Петросян.

Петросян лидирует с результатом 79,06 балла. В этом сезоне Аделия выиграла два этапа Гран-при России. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Ранее двукратный чемпион России Евгений Семененко и двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник рассказали, хотят ли повторить исторический элемент американца Ильи Малинина. Фигурист славится исполнением четверного акселя, самого сложного из четверных прыжков, который на сегодняшний день выполняет только он один.