У Загитовой появился новый соперник по боксерскому поединку Алина Загитова проведет показательный боксерский бой с Олегом Саитовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный бой с двукратным победителем Игр боксером Олегом Саитовым, сообщает РИА Новости. Спарринг состоится 25 июня на Московском дне спорта в «Лужниках».

Мероприятие организует Департамент спорта столицы. 48-летний Саитов побеждал на Олимпиадах 1996 и 2000 годов.

О выставочном бое Загитовой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым сообщалось 22 июня. Позже тренер спортсмена опроверг его участие в мероприятии.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Эта информация не подтвердилась.