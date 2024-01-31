Тутберидзе прервала двухлетнее молчание после дисквалификации Валиевой Тутберидзе впервые высказалась о дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву. Она заявила на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена), что не сомневается в невиновности своей подопечной.

Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе быть не может, — сказала Тутберидзе.

Кроме того, российский тренер упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме Камилы Валиевой. Тутберидзе добавила, что у нее нет никаких вопросов к подопечной и она продолжит ее поддерживать.

Также заслуженный тренер объяснила, что два года не комментировала ситуацию с допингом, так как это было запрещено.

Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию, — написала Тутберидзе.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является примером политизации спорта. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции.