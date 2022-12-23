Турнир больших потерь: чего ждать от ЧР по фигурному катанию С чемпионата России снялся целый ряд звезд, включая Александру Трусову

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чемпионат России по фигурному катанию и раньше был мегасобытием в этом виде спорта для нашей страны, а сейчас должен был стать таковым вдвойне. По понятным причинам: наши фигуристы не выступают на международных соревнованиях. Но турнир в Красноярске уже точно не получится таким ярким, каким мог бы быть, — из-за огромного количества снятий и отказов. Расскажем, что там уже происходит и чего ждать от главных стартов.

Темная ночь

Основные потери случились прошедшей ночью. Первым снялся Марк Кондратюк — у него все еще болит спина из-за травмы. Не помогло и восстановление в больнице, которое 19-летний спортсмен проходил накануне соревнований. Потеря олимпийского чемпиона в командных соревнованиях и чемпиона Европы (2022) — ощутимая.

Также снялась с соревнований танцевальная пара Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Они не выступят в Красноярске из-за болезни Ирины — перед Красноярском она переболела гриппом. Пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол снялась еще перед ритм-танцем — тоже из-за болезни партнерши.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Ирина Хавронина и Дарио Чиризано

И, наконец, новая и основная потеря — Александра Трусова. Именно она должна была стать главной звездой турнира. Да, она не выиграла золото Олимпиады (взяла серебро) и на чемпионатах мира была максимум третьей, но именно она — самая яркая и, возможно, противоречивая фигуристка страны. На нее пришли бы зрители в любом городе не только России, но и всего мира.

Официальная причина ее снятия — недомогание. Говорят, у нее поднялась температура до 39,4 и на снятии с ЧР настоял врач сборной России Александр Озеров.

Еще в четверг, как сообщает «Спорт-Экспресс», 18-летняя фигуристка каталась на тренировке и прыгала четверной лутц в каскаде с двойным акселем. А вечером не приехала поддержать на арену своего молодого человека Марка Кондратюка. Тогда оба еще рассчитывали выступить на чемпионате России. Возможно, кому-то хочется найти конспирологию, что пара молодых людей снялась с турнира вместе, но в реальности нет причин не верить официальной версии.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press Александра Трусова

Хотя есть еще такая точка зрения. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что причина снятия Марка не совсем в травме. Дело в 12-м месте в короткой программе.

Марк абсолютно не в форме, это же видно. Зачем себя унижать? Надо прийти в форму и кататься уже тогда. Так кататься — это только себе плохо делать, с таким катанием он все равно не попадет в шестерку, а для гарантированного попадания в сборную в шестерке надо быть, — сказала Бестемьянова ТАСС.

За чем остается следить

Главный момент любого чемпионата России — одиночные соревнования у женщин. На этом турнире впервые за долгие годы на чемпионате страны не выступит Анна Щербакова. Трехкратная чемпионка России вообще не выступает с начала сезона. После победы на Олимпийских играх в Пхенчхане она перенесла операцию на ноге и занялась медийными проектами.

Не будет и других известных учениц Этери Тутберидзе — Дарьи Усачёвой и Майи Хромых, они тоже давно не выступают из-за травм. Но кое-кто из мегазвезд все-таки будет. Это Камила Валиева. Ей нужно подтверждать свой статус чемпионки России, и у нее есть неплохие шансы сделать это.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Но у нее есть очень сильные конкурентки. Главным образом, это ее «подруги» по группе Тутберидзе — Аделия Петросян и Софья Акатьева. Обе, при условии, что покажут лучшие свои прокаты, могут обойти Валиеву, если та допустит помарки. Помимо них опасность для Валиевой представляют Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева. Обе фигуристки находятся в отличной форме. Для Туктамышевой этот чемпионат России будет уже 15-м в карьере, но, как ни странно, побеждала она лишь однажды — в сезоне-2012/13.

У мужчин помимо Кондратюка снялся Михаил Коляда — пожалуй, самый известный наш фигурист. У него обострился хронический синусит. Без них конкуренция за победу будет абсолютно непредсказуемой. Короткую программу уже выиграл 20-летний Гуменник. В тройку вошли также Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Впереди — три решающих дня соревнований.