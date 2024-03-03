Туктамышева рассказала о подготовке к своему следующему турниру Елизавета Туктамышева примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала на пресс-конференции по окончании соревнований в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию, что вскоре начнет подготовку к турниру по шоу-программам «Русский вызов», который пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у нее уже есть идея и постановщики номера, который нужно реализовать как можно тщательнее.

У меня есть идея, есть постановщики, в работе то, что мы собираемся использовать: костюмы и атрибутика номера. Ставим начнем сразу после Кубка Первого канала. Главное, что есть идея, это всегда самое сложное — понять, как полностью раскрыть образ. С этим у нас есть понимание, осталось все перенести на лед, — рассказала Туктамышева.

Турнир «Русский вызов» пройдет во второй раз. В прошлом году Туктамышева уже выступала на этом соревновании и получила специальный приз от народного артиста России Бориса Эйфмана.

На Кубке Первого канала Туктамышева была капитаном команды «красных», которая заняла второе место, уступив «синей» команде Анны Щербаковой, но обыграла «белую» команду Алины Загитовой. Победители получили 10 миллионов рублей, серебряные призеры — 8,5 миллионов рублей, бронзовые — семь миллионов рублей.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе ответил на вопрос, есть ли в Санкт-Петербурге фигуристки, способные занять место Елизаветы Туктамышевой. По его словам, среди фигуристок «есть две девочки, которые подбираются и конкурентоспособны», хотя Санкт-Петербург не лидирует в этом виде спорта. Их имен Сихарулидзе не назвал.