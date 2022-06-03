Трусова выступит на соревнованиях по лёгкой атлетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, сообщает «Матч ТВ». Она выступит в секторе для прыжков в длину.

Соревнования, организованные Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Департаментом спорта Москвы, пройдут с 7 по 13 июня. Трусова появится на турнире 9 июня.

При этом отмечается, что если фигуристка появится в протоколах, то попадет под санкции. Для участия в международных турнирах по легкой атлетике ей нужно будет получить нейтральный статус.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года, двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2020,2021), двукратным чемпионкой мира среди юниоров. На Олимпиаде в Пекине она стала первой женщиной в фигурном катании, исполнившей в одной программе пять четверных прыжков.

Ранее Трусова опубликовала фотографии с коллегой по сборной России Марком Кондратюком с совместной поездки в Санкт-Петербург. Там они проводят отпуск.