Трусова снялась с чемпионата России в Красноярске из-за недомогания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России, который проходит в Красноярске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Причиной решения стали медицинские показания.

По информации РИА Новости, за день до представления короткой программы, 22 декабря, Трусова почувствовала недомогание. До этого она провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.

Ранее Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской: заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не поняла причин такого решения. Трусова тренировалась под крылом Тутберидзе всю юниорскую и большую часть взрослой карьеры. В сезоне-2020/21 фигуристка проходила подготовку в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но после решила вернуться к Тутберидзе.

Также стало известно, что Трусова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь спортсменка может проводить вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами.