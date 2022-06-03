Трусова меняет профессию: зачем фигуристка перешла в лёгкую атлетику Трансфер, которого не ждал никто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Наши фигуристки умеют удивлять. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в лёгкую атлетику. На время. 9 июня фигуристка примет участие в турнире под названием «Неделя в лёгкой атлетике». Мы увидим призёра Игр в секторе по прыжкам в длину. Зачем Трусова неожиданно «сменила» вид спорта? Какие у неё шансы в новой дисциплине? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Сюрприз от Москомспорта

«Неделя в лёгкой атлетике» — соревнования, организаторами которых выступили Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и департамент спорта Москвы. Ещё в пригласительном от Москомспорта говорилось, что 9 июня гостей турнира ожидает сюрприз. Этим сюрпризом стала как раз Александра Трусова.

Кажется, спортивные чиновники хорошо следили за информационной повесткой. Несколько месяцев назад фигуристка в одном из интервью отметила, что хотела бы попробовать себя в новом виде спорта. Причём в качестве примера она привела прыжки в высоту, в длину или с шестом. Запрос Саши был услышан.

Теперь фигуристка примет участие в новом для себя виде спорта. Причём это не будет какая-то показательная история. На турнире будут учитываться результаты всех спортсменов.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press Александра Трусова

Конечно, зная характер Трусовой, можно с уверенностью сказать, что она постарается показать максимум. Но главная цель состоит в другом. С помощью участия в турнире известной фигуристки спортивные функционеры из ВФЛА хотят привлечь внимание к их виду спорта.

Трусова — великая спортсменка, очень интересно, как она выступит в легкоатлетических видах, в виде спорта, который является основой для всех других видов спорта. Мы надеемся, что участие Трусовой поможет в популяризации легкой атлетики, — сказала пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко.

Откуда возник интерес к лёгкой атлетике?

Вообще выбор в пользу лёгкой атлетики пал не случайно. Во-первых, прыжки. Вряд ли найдётся на белом свете человек, который любил бы прыгать также сильно, как Александра Трусова. О её страсти к прыжкам говорит в том числе историческое достижение в виде пяти четверных прыжков в одной программе (случилось это на Олимпиаде в Пекине).

Во-вторых, сама по себе лёгкая атлетика — бег и многие другие дисциплины этого вида спорта часто используются всеми спортсменами во время физподготовки. Фигуристы, естественно, не являются исключением. Без классной физической формы они не были бы способны крутить многооборотные прыжки.

У Трусовой даже есть удачный опыт в этом направлении. Так, например, Русская Ракета как-то одолела в забеге своего бывшего наставника Евгения Плющенко. Не зря потом двукратный олимпийский чемпион восхищённо высказывался относительно физической подготовки фигуристки.

Саша — невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения «физики» вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! — сказал Плющенко.

Кстати, на днях в благотворительном марафоне приняли участие другие прославленные спортсменки — Анна Щербакова и Камила Валиева. Они пробежали пять километров по центру Москвы. Так что бег весьма распространенное занятие у фигуристок.

Новые приглашения

Трусова не успела ещё попробовать себя в новом, в прыжках в длину, а её уже приглашают в новые дисциплины. Так, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова предположила, что Русская Ракета может добиться неплохих результатов в прыжках с шестом.

Думаю, у Трусовой могло бы получиться в прыжках с шестом, вполне можно рассмотреть и прыжки в длину. Для выступления на спринтерских дистанциях нужно провести тесты. Если со скоростью всё в порядке, то Трусову можно вполне представить себе на 60-метровке на каком-нибудь зимнем чемпионате, — сказала легкоатлетка в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press Александра Трусова

Межсезонье — время экспериментов

Новое хобби Трусовой порадовало не всех. Кто-то углядел в этом эксперименте возможный уход Саши из фигурного катания. Но сильно переживать из-за этого точно не стоит. Межсезонье — время экспериментов. У фигуристок, которые дни напролёт проводят на тренировках и соревнованиях, нет почти свободного времени на себя и на свои интересы. Поэтому в межсезонье они стараются восполнить всё по максимуму. Кто-то красит волосы и поёт, а кто-то осваивает новую хореографию и новые виды спорта. Вот, собственно, и весь мотив их новых увлечений. Никто ни из какого спорта уж точно не уходит.