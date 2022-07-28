Трусова изъявила желание попробовать себя в новом виде спорта Фигуристка Трусова: готова попробовать себя в новых видах спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова сообщила, что хотела бы попробовать себя в других видах спорта, передает ТАСС. Ранее Трусова и Валиева сыграли в керлинг с серебряным призером чемпионата мира Анной Сидоровой.

Я готова пробовать себя в новых видах спорта. Жду предложений, — сказала фигуристка.

9 июня серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.

Ранее мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили. На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции.