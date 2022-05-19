Трусова и Кондратюк показали фото с совместного отпуска в Санкт-Петербурге Фигуристы Трусова и Кондратюк отправились вместе во второе путешествие за 10 дней

Марк Кондратюк, Александра Трусова / Фото avtrusovaofficial/t.me

Российская фигуристка Александра Трусова в своём Telegram-канале опубликовала фотографии с коллегой по сборной России Марком Кондратюком с совместной поездки в Санкт-Петербург. Там они проводят отпуск.

На фотографиях пара позирует на фоне Эрмитажа и в некоторых других местах в центре города.

9 мая Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку на фоне небоскрёба «Бурдж-Халифа» в Дубае.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2022 в Пекине. Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире на ОИ-2022.