Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что перенесет операцию на колене. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, все будет хорошо, — написала Щербакова.
18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка как в командных соревнованиях, так и в одиночном катании. Она также взяла золото на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме.
28 июня Щербакова рассказала, как Загитова помогает ей с прыжками.