«Травма не дает тренироваться»: Щербакова перенесет операцию на колене Фигуристка Анна Щербакова перенесет операцию на колене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что перенесет операцию на колене. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, все будет хорошо, — написала Щербакова.

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка как в командных соревнованиях, так и в одиночном катании. Она также взяла золото на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме.

28 июня Щербакова рассказала, как Загитова помогает ей с прыжками.