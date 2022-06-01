Тихонов поддержал фигуристку Медведеву после эпатажной вечеринки Биатлонист Тихонов заявил, что фигуристка Медведева имеет право устраивать любые вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева имеет право устраивать любые вечеринки, сообщает Metaratings.ru. По словам экс-спортсмена, фигуристки — разумные и нормальные девушки, а он и сам был бы не против принять участие в подобных мероприятиях, будь он помоложе.

Медведева имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Как и все остальные фигуристки. Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал. Поэтому я считаю, что они разумные, нормальные девушки, — сказал Тихонов.

В понедельник, 30 мая, стало известно о том, что фигуристка Евгения Медведева устроила вечеринку в Москве. Гостями мероприятия стали Анна Щербакова, Александра Трусова и многие другие фигуристки. На вечеринке Медведева исполнила откровенный танец на полу.

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила откровенный танец российской фигуристки Евгении Медведевой. Конькобежка раскритиковала соотечественницу и обратилась к ней с советом быть осторожнее и меньше привлекать внимание прессы в откровенных нарядах.