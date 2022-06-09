Тарасова поддержала желание спортсменов сменить российское гражданство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала слова фигуристки Евгении Медведевой о том, что многие российские спортсмены могут начать оформлять иностранное гражданство на фоне массовых дисквалификаций, рассказал «РБК Спорт».

А как по-другому жить? Россию дисквалифицировали, мы задаемся вопросом, когда это закончится, нам внятного ответа дать не могут. А спортсменам выступать надо, годы идут, — поделилась мыслями она.

По мнению Тарасовой, в случае неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях, они не смогут реализовать свой навык и потенциал, на который отдали много лет жизни.

Я считаю, что люди, которые отдали двадцать лет своей жизни спорту, будут искать в нынешней ситуации альтернативные варианты и, естественно, начнут выступать за другие страны, — отметила тренер.

Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в своем Telegram-канале, что «не удивится, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства». Тем не менее она считает, что российским спортсменам необходимо бороться за свои права и продолжать свою деятельность в стране.

Все, что нам сейчас остается это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов и бороться за право вернуть их туда, — подчеркнула Медведева.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Она назвала Баха лицемером, наплевавшим на спортивные принципы.