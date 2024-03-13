Тарасова ответила на обвинения Тутберидзе в клевете Татьяна Тарасова заявила, что Тутберидзе ей не звонила после обвинений в клевете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявила, что Этери Тутберидзе не звонила ей после обвинений в клевете. До этого Тарасова отметила, что ответственность за допинговые нарушения Камилы Валиевой может нести только тренер.

Я не буду отвечать на эти вопросы, я уже все сказала. Тутберидзе мне не звонила, — заявила Тарасова.

Ранее в среду, 13 марта, Этери Тутберидзе в Instagram (деятельность в РФ запрещена) потребовала официальных извинений от Татьяны Тарасовой, обвинившей ее в причастности к нарушению Камилы Валиевой. Та заявила, что «таблетку», ставшую причиной расследования, Валиевой мог дать только тренер.

Накануне генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не располагает данными, доказывающими причастность Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу. Вместе с тем он отметил, что «вкус этого дела неприятен». По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».